雅楽師の東儀秀樹が13日、自身のXを更新し、世界的ロックバンド「ディープ・パープル」の日本武道館公演を鑑賞したことを報告。そして、名曲「ハイウェイ・スター」の雅楽カバー動画を公開した。【動画】東儀秀樹、ディープ・パープル「ハイウェイ・スター」をカバー東儀は「めちゃくちゃ楽しかった！シンプルでこれこそロックの王道コンサート」とライブの感想を伝え、「で、ハイウェイスターを雅楽でカバーしてみたのを出し