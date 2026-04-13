３月のセンバツで優勝した大阪桐蔭が１３日、同校のある大東市役所を表敬訪問した。西谷浩一監督（５６）や２１人の部員らが出席。西谷監督は「優勝できたというよりも、なんとか粘り抜いた大会だったと思います。５試合も経験できましたので、夏に必ずつなげていきたいと思います」などとあいさつ。逢坂市長からは「本当に優勝おめでとうございます。春夏優勝、頑張っていただきたい」とエールが送られた。歓談の時間では議員