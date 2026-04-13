ボートレース平和島の4日間シリーズは予選3日間を終え、14日12Rで優勝戦が行われる。優勝戦メンバーの中で注目の存在は2号艇の中村有裕（46＝滋賀）だ。2日目まで2、1、1、1着と快調に飛ばしていた中村。3日目は6号艇の4R1走だった。進入は積極的に動いてスローの4コースを占拠した。スタートはコンマ19の5番手。1マークは外の星栄爾と安田吉宏に捲られて苦しい隊形になった。それでも空いたところをしぶとく突いて、バック加