「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１３日、福岡）地元の仲谷颯仁（３１）＝福岡・１１５期・Ａ１＝が順調な航跡を描いている。１回走りだった３日目６Ｒは３コースから外マイで２着。初日から２、２、１、２着とシリーズ唯一のオール２連対で３日目終了時点での得点率トップに立った。エンジン仕上げも順調そのもの。３基登場している“整備士推しモーター”のうちの１つである３０号機に「伸びで上はいるけど、全体にバラ