山時聡真（20）が13日、東京・新宿バルト9で行われた、菅野美穂（48）とのダブル主演映画「90メートル」（中川駿監督）公開御礼舞台あいさつに登壇。新生活を迎える4月に新しく始めたいことを聞かれ「ゴルフと料理です！！」と即答した。「90メートル」は、母親を看病した経験を持つ中川監督が、自らと母を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、オリジナルで脚本を手がけた半自伝的映画。山時は母子家庭で育ち、小学生の頃からバス