県内で現金4860万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。被害にあったのは長岡市に住む70代の男性です。警察によりますとことし3月、男性の固定電話に電話会社を名乗るガイダンスの電話で「あなたの郵便物を調べたところ、詐欺に使われている口座がありました。このままダイヤル1を押してください」などの案内があり従ったところ、山口県警の警察官を名乗る男につながり、「あなた名義の口座に特殊詐欺の被害金が振り込まれ