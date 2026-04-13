柏崎市で13日、海岸で身元不明の男性の遺体が発見されました。遺体が見つかったのは柏崎市上輪新田の海岸です。警察によりますと、発見した人から、「上輪海水浴場付近の海岸に遺体があった」という110番通報がありました。遺体は男性で、年齢不明、身長約163センチほどで白色の長袖シャツ、黒色のズボンに紫色の靴下を着用していたということです。また頭部など一部が白骨化していたということです。警察は身元の特定を急ぐととも