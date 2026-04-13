13日の県内は各地で気温が上がり、6月上旬並みの気温となったところもありました。新潟市南区ではモモの花が満開となり地元の小学生が受粉作業を体験しました。鮮やかに咲き誇るピンク色の「モモの花」。13日、新潟市南区の茨曽根小学校の3年生13人が、地元名産のモモ「川中島白桃」の受粉作業を体験しました。花粉がない品種のため人工受粉が必要な「川中島白桃」。児童たちは「梵天（ぼんてん）」と呼ばれる道具を使って花のめし