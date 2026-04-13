花見客でにぎわう観光地が騒然となりました。弥彦村が運行する自動運転バスが12日、歩行者に衝突。2人がけがをしています。事故は手動運転に切り替えた後に起きたとみられ、村はヒューマンエラーの可能性が高いとして謝罪しています。 13日午後。自動運転バスを運行する弥彦村は記者会見を開きました。【弥彦村・本間芳之村長】「負傷された方に対し、心よりお見舞いを申し上げますと共にこのような事故を発生さ