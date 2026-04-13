プロ野球・オイシックスは、11日、12日とヤクルトとの連戦に臨みました。11日の試合では、注目の対決がありました。今シーズン初のヤクルト戦となった11日の試合。オイシックスの先発はここまで2勝の髙田。この日もコントロールが冴えわたり7回を投げ1失点。安定感のあるピッチングを見せます。一方、打線では注目の対決が‥‥‥。ヤクルトは6回から元オイシックスの下川がマウンドに。すると7回、その下川をと