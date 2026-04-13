バスケットボール。優勝をかけたトーナメント戦「プレーオフ」進出を決めている新潟アルビレックスBBがレギュラーシーズン最後のホームゲームを戦いました。11日の試合前の時点で5位。プレーオフをホームで戦う権利4位以内を目指し負けられない三重との第1戦は一進一退の展開となりました。この試合でチームをけん引したのは今シーズン、東京ユナイテッドから