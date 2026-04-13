情報番組「王様のブランチ」のリポーターとして、お茶の間での人気も上昇中の冴木柚葉さんのFLASHデジタル写真集「冴木柚葉僕だけが知っている」がリリースされました。【写真】つるん陶器肌の冴木柚葉さんFLASH二度目の登場でさらに輝きを増した姿を披露した冴木さん。柔らかなニットに身を包んだあどけない表情も、濡れたビキニで際立つしなやかなボディも、一瞬たりとも見逃せません。無邪気さと艶やかさが交差する瞬間に、思