南極の氷山A23aがこのほど、最後の崩壊を遂げ、本体の面積は35．2平方キロメートルまで縮小しました。1986年に南極のフィルヒナー・ロンネ棚氷から分離した際の面積は4170平方キロメートルでしたが、現在では国際的に慣用されている氷山の登録基準である20平方カイリ（約68.6平方キロメートル）を下回り、かつて世界最大だったこの氷山は40年にわたる生涯を終えました。A23aが2022年末に漂流を加速させて以来、中国の風雲気象衛星