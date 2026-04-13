全方位の安全性能とスバルが誇るコア技術スバルの中国法人は2026年4月2日に、クロスオーバーSUVの新型「クロストレック（中国名：旭豹）」を同日より中国市場で発売したと発表しました。「人を中心とした」クルマづくりの哲学と、スバルがコアとする走行性能のDNAを受け継ぐ新型クロストレックは、多様なライフスタイルを追求する都市の探究者に、純粋な歓びをもたらすパートナーとなることを目指して開発されました。【画像】超