イギリス発のビューティブランド「THE BODY SHOP（ザ・ボディショップ）」は、6月4日（木）から、サンリオ人気キャラクターのマイメロディとクロミを起用したコラボ限定パッケージを、全国の店舗と公式ECサイトで発売。先行して5月14日（木）より、予約受付を開始する。【写真】クロミデザインもかわいい！コラボ限定パッケージ一覧■人気の香りがコラボパッケージに今回発売されるのは、人気の高いピンクグレープフルーツ、