朝食をしっかり食べることで学生に学習効果を上げてもらおうと大学が１００円で朝食を提供する取り組みが今年度も始まりました。 広島経済大学では近年コメ価格が高騰しているにもかかわらず、本来３５０円の日替わり朝食を１００円で提供しています。 朝食をとる習慣を身につけ、集中力などを高めてもらおうと大学や保護者会の支援のもと２０１４年に始まったサービスです。 学生「一番なのは安いですし、結構量もあ