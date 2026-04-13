「１００日だけのチョコクロワッサンｂｙＴｏｎｙＢａｋｅ広島府中店」が広島に初めて出店しました。 「チョコが売っていないチョコ専門店」をコンセプトにした北海道発祥の店で、売られているのは高級チョコをまとわせたクロワッサンです。 １番人気のスウィートにマーブル・ホワイト・抹茶の４種類あり、バリエーション豊かに楽しむことができます。 実は、ベーカリーやカフェ業界はオ}