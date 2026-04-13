お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が１３日、Ｘを更新し「高校に入学しまんた」（原文ママ）と報告。「入学式」と書かれた看板の前での写真もアップした。信子は「皆様にご報告？お知らせ？春のお便りでち」と切り出し「この度、改めて学びたい欲に駆られて、高校入学することにしまんた」と報告。「学び直したいと思った大人の皆に、遅いってことは無いんだよって伝えたくて公表しよっかたって」「改めて、ＪＫのうちをよ