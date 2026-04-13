先の見えない物価高。年金で生活している高齢者の方々は、どう乗り越えているのでしょうか。年金支給日まであと2日。先輩方に暮らしの知恵を取材してきました。年金を受給している80代「（年金は）上がらないよ、下がってるわ。世の中、狂ってるよ。生活カツカツだ、高いからな、なんでも値上がりだ」年金の支給日まであと2日。高齢者にとっては、今が一番厳しい時期かもしれません。そんな中…「年金！年金！年金！」店内に響き渡