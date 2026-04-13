アメリカ・イラン協議、今回は合意とはなりませんでした。これを受け、トランプ大統領は「ホルムズ海峡の封鎖措置を開始する」と表明し、緊迫した情勢が続いています。【画像で見る】「出ていけ！」「最後の警告だ！」アメリカ・イランの緊迫した無線のやりとりトランプ大統領の次なる切り札JNN中東支局長増尾聡 記者:11日・12日にパキスタンのイスラマバードで行われた、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議は21時間に