大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャクが１３日、大阪市内の書店で、初のグラビア写真集「Ｉｍｙａｋｕｙｏｕ．」（フェリシモ出版）の発売記念イベントに登場した。万博開幕からちょうど１年が経った記念日に、初写真集の「お渡し会」に臨んだミャクミャク。東名阪で予定されるイベントの初回となった“地元”大阪会場には、抽選で選ばれた約９０人が３部に分かれ参加した。抽選に漏れたファンも多数集まり、混