中道改革連合の階猛幹事長は13日、2月の衆院選惨敗を総括する見解を文書で発表した。反省点として、当時の立憲民主、公明両党の支持基盤を合算すれば一定の議席を確保できる前提に立ったと指摘。「急激に変化する民意の動向をつかみきれなかった」とも記した。中道は近く正式な総括をまとめる方向だ。文書では「党に拒否感を抱く有権者が存在するなど、イメージや信頼性に構造的な課題があった」とも記した。今後については