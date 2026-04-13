国会内で開かれた、日本維新の会の国会議員団会合＝13日午後日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は13日、維新の国会議員団の会合で、来春の知事選を巡り自身の後継候補の必要性に言及した。「他の維新メンバーが出るべきだ」との趣旨の発言をした。自身の国政進出を念頭に置いているとみられる。複数の出席者が明らかにした。国会内で開かれたこの日の会合では、維新の看板政策「大阪都構想」を進めるのに際し、吉村氏に