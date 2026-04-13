防衛省は１３日、陸上自衛隊にドローンなどの無人機の活用を推進する２部署を新たに設置したと発表した。８日付で新設されたのは「無人アセット防衛能力推進室」と「無人装備室」で、自衛官計１３人で構成される。無人アセット室は部隊での運用方法の検討や研究・開発、操縦に携わる人材育成などを担う。無人装備室は機体の調達などを担当する。陸自は昨年３月末時点で、偵察用などの無人機約１２００機を保有する。一方、新