「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１３日、福岡）重木輝彦（３８）＝兵庫・１０４期・Ａ１＝が鮮やかな一撃を決めた。３号艇で迎えた３日目１０Ｒで３コースから全速ツケマイ。これが見事に決まり、シリーズ２勝目をゲット。「グリップしていていい感じだった」とレースを振り返った。３日目終了時点で得点率は７位タイ。予選ラストとなる４日目１１Ｒは３日目と同じく赤いカポックでの出番。再度の一発で前節の津ダイヤモ