うその副業を持ち掛けられた石川県小松市に住む30代の男性が、現金約570万円をだまし取られました。特殊詐欺の被害にあったのは石川県小松市に住む30代の男性です。男性は去年12月下旬ごろ、SNSで知り合った外国人女性を名乗る人物とやり取りを開始。「デート資金を貯めるために、ワインを評価する副業をやらないか」などと、うその副業話を持ち掛けられました。男性はことし1月から2月の間に、17回にわたってネットバンキン