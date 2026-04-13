日本野球機構（ＮＰＢ）は１３日、中日の落合英二２軍投手コーディネーターが、マネジャーとスコアラーを兼任するコーチ異動を公示した。今季ここまで、２軍で指導にあたっていた落合投手コーディネーターは１軍に配置転換され、１軍の投手コーチは山井大介コーチ、浅尾拓也コーチ、大塚昌文巡回投手・育成コーチを含めた４人体制となった。チームは、１１日に両リーグ最速の１０敗を喫するなど、開幕から１４試合で最下位。