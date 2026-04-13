旦過市場に建設中の商業施設を活用する民間事業者が決まっていないことを受け、北九州市は13日、最低売却価格をおよそ4億円下げることを明らかにしました。北九州市小倉北区の旦過市場では、4階建ての商業施設の建設が進められています。■白野寛太記者「現在は工事中で壁もなく、とても広く感じます。飲食店などが最大で30店舗入る広さだということです。」北九州市は去年、この施設を活用する民間事業者を公募していましたが、売