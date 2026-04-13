政府、武器輸出緩和を近く決定へ＝共同通信 自民党は13日、安全保障調査会などの合同会議を党本部で開き、防衛装備品の輸出ルール緩和に関する政府案を大筋了承した。政府は近く防衛装備移転三原則と運用指針を改定する方針だ。 （共同通信）