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欧州株マイナス圏推移続く、中東情勢の不透明感で 東京時間19:28現在 英ＦＴＳＥ100 10562.19（-38.34-0.36%） 独ＤＡＸ23569.47（-234.48-0.99%） 仏ＣＡＣ40 8190.20（-69.40-0.84%） スイスＳＭＩ 13082.13（-101.15-0.77%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:28現在 ダウ平均先物JUN 26月限47881.00（-248.00-0.52%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限