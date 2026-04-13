映像に映るのは、火災報知機とサイレンが鳴り響く現場です。救急車や消防車が次々と駆け付ける様子がみられました。11日、神奈川・厚木市で起きた個室サウナ店を火元とした火事。爆発を伴い、隣の店も天井が崩れめちゃくちゃになっていました。隣の店の店主は「店の中にいったん入って、出た途端に爆発。ぼーん！けがは一応なくて、（店を）出た途端に爆発したので、帽子をかぶっていたのが飛んで、髪の毛が燃えちゃった。これでも