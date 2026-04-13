レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの南真琴（32）が13日、インスタグラムを更新。実業家の前澤友作氏企画の、国内男子ゴルフツアーの「前澤杯」のプロアマ戦が始まったことを報告した。南は「始まりました前澤杯」と書き出し、「今年の衣装はMARK＆LONA様のオリジナルコスチューム！テーマのピンクはそのままに更に可愛くてお気に入りです」と、ピンクのコスチューム姿を披露した。そして「私は今日から5日間と本戦4