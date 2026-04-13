愛知県の東三河5つの市に水を供給する、豊川用水の水源「宇連ダム」。貯水率は13日午後4時の時点で、55.1%と回復傾向にありますが、平年と比べると少なく節水が続いています。 【写真を見る】“恵みの雨”で豊川用水の貯水率は50％超も… 田植えの延期要請続く愛知･東三河 ｢成長が進むと機械に引っかかる」 愛知県豊橋市内の早場米の産地・神野新田地区では、田植えを前に、水田の土を平らにする「代かき」の作業が始まっていま