飛鳥時代から伊勢神宮で続く「式年遷宮」を、CBCの過去の映像で紐解きます。 【写真を見る】伊勢神宮の｢式年遷宮｣ 20年に1度の理由は？おかげ横丁は1993年の式年遷宮きっかけに整備 地元｢赤福｣が約140億円を投じ 三重 20年に1度のこの神事は、内宮と外宮、それぞれの正殿を隣りの敷地に交互に建て替え、全てを新しくします。 20年に1度である理由は、社殿の耐久性を考えてのこと。そして、日本伝統の建築技術の伝承に必要だから