4月12日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は第30節までが終了し、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の組み合わせの輪郭が見えだした。 西地区首位で、第1シードが確定している神戸ストークスは、第30節GAME1で鹿児島レブナイズに競り勝ち、続くGAME2も勝利。連勝を17まで伸ばしレギュラーシーズン51勝に到達した。一方で鹿児島は、プレーオ