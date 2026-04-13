―積水化がついに事業開始、政府は「国産エネルギー源」に位置づけ市場拡大を後押し― 積水化学工業 [東証Ｐ]はペロブスカイト太陽電池「SOLAFIL（ソラフィル）」の販売を始めた。3月27日のリリースで事業開始を発表し、今後企業や自治体へ製品を提供していくという。2027年度までに100メガワット規模の生産ラインを立ち上げることを目指す。これまで同社が長年にわたり研究開発に取り組んできたこと