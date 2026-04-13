長崎市の長崎ペンギン水族館が今月25周年を迎え、記念の展示イベントが始まりました。 地元にある日見幼稚園の園児16人の合唱で始まった「長崎ペンギン水族館」の25周年企画。 （園児たち） 「ペン、ペン、ペンギン、ペンギン、ペンギン♪」 「ペンギンアートリウム」と題して行われ、ペンギンと三川内焼の柄を掛け合わせた絵や、お茶に浸かるペンギンのフィギュアなど、ユニークな作品約100点が展