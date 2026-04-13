映像に映るのは、ぐにゃりと曲がるナンバープレートです。11日、「車のナンバーが垂直に折り曲げられた」などと被害者から警察に通報がありました。被害が見つかったのは北海道・札幌市の住宅街です。警察が調べたところ、4月9日〜11日にかけ、集合住宅の駐車場に止めていた複数の車で、同じような被害が相次いで確認されたということです。近くに住む人によりますと、周辺では2025年も似た被害があったといいます。町内会の副会長