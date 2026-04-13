元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が13日、自身のXを更新。美ボディを披露した。【写真】「しまってますねー」スジうっすらの美ボディショットを公開した中川安奈中川は「夏に向けてしっかり」と投稿。お腹を出した服装の自身の写真を公開した。お腹にはうっすらと腹筋のスジが見え、夏に向けて引き締まった体を仕上げていることをうかがわせた。この投稿には「しまってますねー」「ますます惚れちゃう」などのコメン