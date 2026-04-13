お笑いコンビ「アキナ」のYouTubeチャンネルが13日に更新され、4月に体調不良から復帰した秋山賢太（42）が、休養中に取り組んでいたことを明かした。秋山は昨年10月からレギュラー番組や公演を休演。今年4月4日のMBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）で約半年ぶりの復帰を果たした。秋山は体調不良について「大きな病気とか、手術をしたとかではない」と説明。その上で休養中に何をしていたか問われると、「話せるエピソ