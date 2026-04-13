再審制度の改正議論を議論する自民党の会議が15日に開かれることが13日、関係者への取材で分かった。検察抗告などに対する自民の異論を踏まえた修正案が法務省から提示されるとみられる。当初14日の予定だったが、後ろ倒しになった。