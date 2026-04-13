作家・乙武洋匡氏（50）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、バリアフリートイレの利用を巡って私見をつづった。乙武氏は「【お願い】体感ベースで恐縮ですが、最近「バリアフリートイレ」を利用しようとしても埋まっていることが多くなったように感じます」と切り出す。「車椅子ユーザーの外出が増えたということなら大歓迎なのですが、中から出てくるのは健常者に見える方ばかり。もちろん、内部障害を抱えていたり