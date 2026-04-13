4月9日、スポーツ庁の河合純一長官は定例記者会見を開き、ミラノ・コルティナ冬季五輪のボブスレー男子が出場を逃した問題について、現状での見解を述べた。「ミラノ五輪では、『日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟』側が五輪への出場資格要件を見落としていたため、男子日本代表が出場できなくなるというトラブルがありました。ほかにも、過去に不祥事や不手際が多発していること、そして日本オリンピック委員会（JOC