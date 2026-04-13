4月11日から12日にかけて開局10周年をむかえたABEMAが、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送した。その目玉企画として、俳優の山本裕典が『オファー待ち30時間マラソン』に挑戦し、大きな注目をあつめている。30時間走り続けながら“仕事のオファー”を待つという異色企画。極限状態でさらけ出される“素の表情”が見どころだが、その裏で、まさかの“過去の爆弾”がふたたび火を噴く展開となった。「かつてドラマやバラエ