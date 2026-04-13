4月10日、俳優・廣瀬智紀との離婚を発表した、元AKB48で女優の川栄李奈。離婚発表が話題を呼ぶなか、早くもある人気男性アイドルとの疑惑が再燃している。「川栄さんは、2019年5月、廣瀬さんとの結婚と第一子妊娠を発表。熱愛報道はなく、突然の電撃婚が驚きを集めました。結婚直後、廣瀬さんの “二股報道” が飛び出しましたが、騒動を乗り越え、川栄さんは2児の母に。公私ともに順調といった様子を見せていました。しかし、結