これまでの雰囲気とは一変した姿に、ファンたちから驚きの声が上がっている――。その人物は、乃木坂46の元メンバー・矢久保美緒（23）。4月12日、矢久保はInstagramを更新し、《染めました！ハイトーン》というキャプションとともに、夜の街中で撮影された3枚の写真を公開した。目を引いたのは彼女の髪色だ。胸元まで届くロングヘアは、ゆるやかなウェーブがかかった見事な金髪に染め上げられており、さらに肩を大胆に出したトッ