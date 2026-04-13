【モデルプレス＝2026/04/13】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが4月12日、自身のInstagramを更新。ピラティス中の姿を公開し、注目を集めている。【写真】36歳Perfumeメンバー「スタイル良すぎる」美スタイル際立つピラティスウェア姿◆あ〜ちゃん、ピラティスでの美スタイル公開あ〜ちゃんは「こんなのとかもしてるよ」とつづり、写真を投稿。黒のトップスに、太ももに大きな花が描かれているピンク色のレギンス