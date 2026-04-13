【モデルプレス＝2026/04/13】モデルの近藤千尋が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と娘のショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「癒される光景」芸人夫＆娘の添い寝ショット◆近藤千尋、太田博久と娘のお昼寝ショット公開近藤は「私に似てる気がする」とつづり、太田と娘のお昼寝ショットを投稿。ソファーベッドの上で熟睡する太田の隣で手を