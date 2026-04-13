ゆとりのあるトップスは、ラフに見えそうで苦手。そんな大人がメリハリのある着こなしを楽しむなら、今回紹介する【ZARA（ザラ）】の「きれい見えトップス」がおすすめです。ウエストが引き締まって見えるデザインで、スタイルアップ効果も期待できます。 立体シルエットでスタイルアップを狙えるトップス 【ZARA】「ベルト付きニットペプラムトップス」\5,990（税込） 裾に向かってふんわり広がるペプラムシルエット