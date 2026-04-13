元乃木坂46の和田まあやが13日、インスタグラムを更新。結婚したことを発表した。【写真】結婚相手と並ぶ和田まあや和田は「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。あわせて公開された写真には、桜の下で白無垢姿を披露するカットや、夫とともに和装で並び、愛犬とともに撮影した記念写真などが収められている。投